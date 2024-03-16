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Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi

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Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gün sonuçlarına göre Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Final etabında yarın yapılacak maçların programı da açıklandı.

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gün sonuçlarının ardından Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Ligi'nde final etabı müsabakaları devam ediyor.

Final etabının ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Aras Kargo ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a aynı skorla üstünlük kuran Bahçelievler Belediyespor, gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Final etabında yarın yapılacak maçların programı şöyle:

13.30 Bodrum Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo

Kaynak: AA / Spor

Bahçelievler Vodafone Voleybol Spor Spor Güncel Haberler

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