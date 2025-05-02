Aras Kargo, Üç Oyuncusunun Sözleşmelerini Uzattı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Ana Karina Olaya, Merve Atlıer ve Simay Kurt'un sözleşmelerini uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelişi Olay, yükselişi Olay ve tabi ki de kalışı OLAY! Ana Karina yola devam!" ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki smaçör, bu sezonun ikinci yarısında Aras Kargo Spor Kulübü'ne katıldı.

Merve Atlıer ile de 1 sezonluk sözleşme imzalayan Aras Kargo, "İzmir Dili ve Edebiyatı Profesörü Merve Atlıer ile yola devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Simay Kurt'un sözleşmesinin uzatıldığı bildirilen paylaşımda, "O da artık hepimiz kadar İzmirli, Simay Kurt ile yola devam ediyoruz." denildi.