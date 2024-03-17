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Aras Kargo Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi

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Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, birlikteliğin Sultanlar Ligi'ne yükselmelerini sağladığını söyledi.

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, "Birlikteliğimiz Sultanlar Ligi'ne yükselmemizi sağladı." dedi.

Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulmuş bir kulüp olarak Sultanlar Ligi'ne çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gelecek sezon İzmir'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmenin gururunu yaşayacaklarını belirten Doğancı, şöyle konuştu:

"Sezon başı hedefimiz İzmir'i Sultanlar Ligi'ne taşımaktı. Çok zor bir lig etabı geçirdik ama play-off'ta tüm ekip gerçekten müthiş bir birliktelik gösterdi. Asıl farkı burada yarattık. Birlikteliğimiz Sultanlar Ligi'ne yükselmemizi sağladı. Önümüzdeki sezonu İzmir'e yakışan, üst düzeydeki takımlarla korakor mücadele edecek bir ekip için çalışmalarımıza şimdiden başladık."

Gelecek sezon Sultanlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak İzmir'in ligdeki son temsilcisi 2010-2011 sezonunda lige veda eden Karşıyaka olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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