Türk sporunu her sahada ve her renkte destekleyen Aras Kargo, Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Spor Kulübü'nü kurdu. İzmir merkezli takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.

Aras Kargo Spor Kulübü voleybolda büyük başarılar hedefiyle kuruldu

Metin ARSLANCANİSTANBUL, (DHA) - Türk sporunu her sahada ve her renkte destekleyen Aras Kargo, Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Spor Kulübü'nü kurdu. İzmir merkezli takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.

İstanbul'da yapılan lansman gecesine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo Spor Kulübü Başantrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının yanı sıra spor ve basın mensupları katıldı.

UTKU AYYARKIN BİZİM AMACIMIZ SULTANLAR LİGİ'NE ÇIKMAK

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, spor endüstrisindeki akışı tersine çevirmek istediklerini belirterek, Kendi faaliyetimizin dışında yepyeni bir dünyaya merhaba dedik. 40 yıldan fazladır Türkiye ekonomisinin içindeyiz. A Milli Takımı'mızın kazandığı şampiyonluklar bizi gururlandırdı. Ancak biz bu işe başlarken henüz iki kupayı kazanmamıştık. Hem ülkemize hem takımımıza kupalar kazanmak istiyoruz. Hedeflerimiz var. Bizim amacımız Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Türkiye'de tarama yaparak sporcular bularak oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Hocam transfer için bizden talep ederse biz de gereğini yaparız. Geleceğin yıldızlarını bulmak istiyoruz. Bizim işimiz köprü olmak diye konuştu.

SUPHİ DOĞANCI BİZ KENDİ OYUNCULARIMIZI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Aras Kargo Spor Kulübü Başantrenörü Suphi Doğancı ise, Kısa vadede Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Herkes bunun bilincinde. Daha kıymetlisi uzun vadede Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirmek istiyoruz. İki konu birbirini tetikleyecektir. Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm bilgi birikimimizle Aras Kargo Spor Kulübü'nü hak ettiği yere taşıyacağız. Takımımızdaki oyuncular genç ve potansiyelli isimler. Kadromuzdan memnunuz. Biz kendi oyuncularımızı yetiştirmek istiyoruz ifadelerini kullandı.