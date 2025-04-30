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Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 Oyuncu ile Daha Yollar Ayrıldı

Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 Oyuncu ile Daha Yollar Ayrıldı
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SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo Spor Kulübü, 3 oyuncusuyla daha yollarını ayırdığını açıkladı. Smaçör Elisa Tuana Köse ile orta oyuncular Büşra Güneş ve Ecesu Soner'in kulüple vedalaştığı belirtildi.

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi smaçör Elisa Tuana Köse, orta oyuncular Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile vedalaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyunculara emekleri için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu. Aras Kargo'da daha önce Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'ın da takımdan ayrıldığı bildirilmişti. Kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan voleybolcu sayısı 6'ya ulaşmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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