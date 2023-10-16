Aras Kargo Spor Kulübü İlk Maçında Galip Geldi

Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de oynadığı ilk mücadeleden galibiyetle döndü. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi, Çanakkale Belediyespor Kulübü'ne karşı oynadığı maçı 25-19 sonuçlanan setlerle 3-0 aldı.

2023-2024 Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de karşı karşıya geldiği Çanakkale Belediyespor Kulübü'nü 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanan maçta Aras Kargo Spor Kulübü üç seti de 25-19 kazandı.

Türkiye'nin lider kargo firması Aras Kargo tarafından kurulan kulüp, ilk müsabakasında İstanbul'da, V.Bank ile karşılaşmıştu. İzmir merkezli kulüp, evinde oynadığı ilk maçında ise ilk galibiyetini almış oldu. Suphi Doğancı'nın başantrenörlüğünü, Gülçin Doğan'ın kaptanlığını yaptığı Aras Kargo Spor Kulübü sezonu başarıyla tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

Takımın kadrosu şu şekilde:

Başantrenör: Suphi Doğancı

Yardımcı Antrenörler: Emre Karagöz, Ömer Safa Koçyiğit

İstatistik Antrenörü: Berkay Öntaş

İdari menajer: Eda Cankaya

Kondisyoner: Gökhan Uğurcan Altun

Pasörler: Ece Morova, Elif Kapar

Pasör Çaprazı: Jovana Cirkoviç, Dilan Toğrul

Smaçörler: Derin Ezgi Taşdemir, Nilsu Sen, Yulia Boyko

Orta Oyuncular: Ecesu Soner, Buse Daragenli, Melisa Ayas

Liberolar: Bengü Zeren, Gülçin Doğan - İSTANBUL