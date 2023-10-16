Aras Kargo Spor Kulübü İlk Maçında Galip Geldi
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Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de oynadığı ilk mücadeleden galibiyetle döndü. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi, Çanakkale Belediyespor Kulübü'ne karşı oynadığı maçı 25-19 sonuçlanan setlerle 3-0 aldı.
Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de oynadığı ilk mücadeleden galibiyetle döndü. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi, Çanakkale Belediyespor Kulübü'ne karşı oynadığı maçı 25-19 sonuçlanan setlerle 3-0 aldı.
2023-2024 Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de karşı karşıya geldiği Çanakkale Belediyespor Kulübü'nü 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanan maçta Aras Kargo Spor Kulübü üç seti de 25-19 kazandı.
Türkiye'nin lider kargo firması Aras Kargo tarafından kurulan kulüp, ilk müsabakasında İstanbul'da, V.Bank ile karşılaşmıştu. İzmir merkezli kulüp, evinde oynadığı ilk maçında ise ilk galibiyetini almış oldu. Suphi Doğancı'nın başantrenörlüğünü, Gülçin Doğan'ın kaptanlığını yaptığı Aras Kargo Spor Kulübü sezonu başarıyla tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.
Takımın kadrosu şu şekilde:
Başantrenör: Suphi Doğancı
Yardımcı Antrenörler: Emre Karagöz, Ömer Safa Koçyiğit
İstatistik Antrenörü: Berkay Öntaş
İdari menajer: Eda Cankaya
Kondisyoner: Gökhan Uğurcan Altun
Pasörler: Ece Morova, Elif Kapar
Pasör Çaprazı: Jovana Cirkoviç, Dilan Toğrul
Smaçörler: Derin Ezgi Taşdemir, Nilsu Sen, Yulia Boyko
Orta Oyuncular: Ecesu Soner, Buse Daragenli, Melisa Ayas
Liberolar: Bengü Zeren, Gülçin Doğan - İSTANBUL