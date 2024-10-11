Üye Girişi
Haberler

Aras Kargo Spor Kulübü, Galatasaray ile İlk İç Saha Maçına Çıkıyor

Aras Kargo Spor Kulübü, Galatasaray ile İlk İç Saha Maçına Çıkıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Sultanlar Ligi'nde 13 yıllık özlemi sona eriyor. Aras Kargo Spor Kulübü, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.

İZMİR'in 13 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son veren Aras Kargo Spor Kulübü, yarın ilk iç saha maçında Galatsaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 300, 2'nci kategori 150 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca 11 Ekim Dünya Kız Çoçukları Günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabına yorum yapan ilk 250 kız çocuğuna bilet hediye edileceği açıklandı. İlk maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen İzmir ekibi, ilk hafta Vakıfbank'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray karşısında zafer arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Voleybol Etkinlik Yaşam İzmir Spor

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.