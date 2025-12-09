Aras Kargo evinde Kuzeyboru ile rakip

SULTANLAR Ligi'nde son olarak deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aras Kargo yarın evinde 10'uncu hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Sadettin Deneri, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 300, 350 ve 400 TL'den satışa sunuldu.

İzmir temsilcisi, 17 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak Vakıfbank maçını da kapsayan "2 maç, 1 bilet" kampanyası başlattı. Bu kampanyada bilet fiyatları 600, 1000 ve 1400 TL olarak belirlendi. Ligde 9 maçta 4 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aras Kargo, 3 galibiyeti bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.