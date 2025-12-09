Haberler

Aras Kargo evinde Kuzeyboru ile rakip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SULTANLAR Ligi'nde Aras Kargo, evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve bilet fiyatları 300, 350 ve 400 TL. Ayrıca, İzmir temsilcisi '2 maç, 1 bilet' kampanyası da başlattı.

SULTANLAR Ligi'nde son olarak deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aras Kargo yarın evinde 10'uncu hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Sadettin Deneri, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 300, 350 ve 400 TL'den satışa sunuldu.

İzmir temsilcisi, 17 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak Vakıfbank maçını da kapsayan "2 maç, 1 bilet" kampanyası başlattı. Bu kampanyada bilet fiyatları 600, 1000 ve 1400 TL olarak belirlendi. Ligde 9 maçta 4 galibiyeti bulunan 7'nci sıradaki Aras Kargo, 3 galibiyeti bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title