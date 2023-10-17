Aras Kargo, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Aras Kargo, Çanakkale Belediyespor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Aras Kargo'nun hedefi Sultanlar Ligi'ne yükselmek.

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni ekibi Aras Kargo, ligdeki ilk galibiyetini İzmir'de Çanakkale Belediyespor karşısında aldı.

Ligde ilk hafta konuk olduğu VakıfBank'a 3-1 mağlup olan Aras Kargo, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'u 3 seti de 25-19 biten karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

Başantrenörlüğünü Suphi Doğancı'nın yaptığı Aras Kargo Sultanlar Ligi hedefiyle başladığı ligde 22 Ekim Pazar günü Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'a konuk olacak.

Aras Kargo'nun kadrosunda pasörler Ece Morova ile Elif Kapar, pasör çaprazları Jovana Cirkoviç, Dilan Toğrul, smaçörler Derin Ezgi Taşdemir, Nilsu Sen, Yulia Boyko, orta oyuncular Ecesu Soner, Buse Daragenli, Melisa Ayas, liberolar Bengü Zeren ve Gülçin Doğan yer alıyor.