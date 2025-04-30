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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda Ayrılıklar Devam Ediyor

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda Ayrılıklar Devam Ediyor
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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması çerçevesinde Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Takımın kadrosundan ayrılan oyuncu sayısı 6'ya ulaştı.

Aras KargoKadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'a veda eden İzmir ekibi, Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile de yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyunculara bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanında başarı dileğinde bulunuldu.

Son açıklamanın ardından kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan voleybolcu sayısı 6'ya çıkmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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