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Aras Kargo'da Oyuncu Ayrılıkları Sürüyor

Aras Kargo'da Oyuncu Ayrılıkları Sürüyor
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SULTANLAR Ligi'nde sezonu 11'inci sırada tamamlayan Aras Kargo, 8 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Takım, Selen Köse ve Elena Perinelli ile de vedalaştı.

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonunu düşme hattının 2 basamak üstünde 11'inci sırada tamamlayan Aras Kargo'da takımdan ayrılan oyuncusu sayısı 8'e yükseldi. Daha önce Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş, Ecesu Soner, Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'la yollarını ayıran İzmir temsilcisi şimdi de pasör çaprazı Selen Köse ve İtalyan smaçör Elena Perinelli ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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