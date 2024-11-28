Aras Kargo, Büşra Güneş'i Kadrosuna Kattı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Kuzeyboru'dan 27 yaşındaki orta oyuncu Büşra Güneş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni bir transfere daha imza attı. İzmir temsilcisi, Kuzeyboru ile yollarını ayıran 27 yaşındaki orta oyuncu Büşra Güneş'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Büşra" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR