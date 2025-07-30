Aras Kargo, Buse Kara ile Sözleşme İmzaladı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Buse Kara, daha önce çeşitli kulüplerde forma giymiş bir sporcu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor