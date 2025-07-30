Aras Kargo, Buse Kara ile Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Buse Kara, daha önce çeşitli kulüplerde forma giymiş bir sporcu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ'ten grev kararı: 500 kuruma ilan asılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.