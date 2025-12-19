Aras Kargo, Kanadalı voleybolcu Anna Smrek ile yollarını ayırdı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Kanadalı pasör çaprazı Anna Smrek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli sporcumuz Anna Smrek ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Anna'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Anna Smrek, sezon başında İzmir temsilcisine katılmıştı.