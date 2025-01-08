Aras Kargo, Ana Karina'yı Transfer Etti

Aras Kargo, son olarak Busto Arsizio Volley forması giyen 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bir transfer hamlesine daha imza atarak son olarak Busto Arsizio Volley forması giyen 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Takımımız 2002 doğumlu smaçör Ana Karina Olaya ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Ana Karina" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR