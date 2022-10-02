Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak, Konyaspor'un kendi planlarını çok iyi uygulayarak maçı kazandığını söyledi.

Albayrak, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un kendine has iyi bir oyun karakterinin olduğunu dile getirdi.

Bazı istatistiklerde iyi olmalarına rağmen sonuca gidemediklerini ifade eden Albayrak, "Bugün puan almak istiyorduk, kazanmak istiyorduk. Ama maalesef beceremedik." dedi.

Rakip takımın hücumlarını geriden oyun kurmayla yaptığını vurgulayan Albayrak, "Sonuçta Konyaspor kendi planlarını daha iyi uyguladığı için maçı kazandı. Hem teknik heyeti hem Konyasporlu oyuncuları hem de camiayı kutluyoruz. Bizim açımızdan da yine her şeyin benzeri bir oyun oldu. Yani çok kolay kırılan bir takım değiliz. Kaybettiğimiz bütün maçları tek farkla kaybediyoruz." diye konuştu.