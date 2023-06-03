Arabam.com Konyaspor, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Arabam.com Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un yardımcı antrenörü Branimir Micovic, aldıkları 1 puanla yetinmek zorunda olduklarını söyledi. Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak ise galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1- berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un yardımcı antrenörü Branimir Micovic, aldıkları 1 puanla yetinmek zorunda olduklarını söyledi.

Micovic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok pozisyon bulan, 2-3 gol atabilecek bir Konyaspor olduğunu söyledi.

İlk yarı sonlarında yedikleri şansız golle eşitliğin sağlandığını hatırlatan Micovic, "İkinci yarıda da çok net iki pozisyonumuz vardı. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. Bir puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız." dedi.

Bir gazetecinin, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya Micovic, "Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim.Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor." diye konuştu.

Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak da karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını dile getirdi.

Yedikleri gole reaksiyon vermeyi başardıklarının altını çizen Kaymak, şunları kaydetti:

"Gol yedikten sonra ilk yarı çok iyi başlamadık. Bunun sonucunda da 1-1 berabere bitirdik. İkinci yarı ise tam tersi bir tablo vardı. Gayet iyi bir performans sergiledik. Çok fazla pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. Üç pozisyonumuz vardı, 2'si direklerden döndü. Açıkçası galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Son maç Kasımpaşa, buradan 3 puan alıp, ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz."