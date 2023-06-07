Arabam.com Konyaspor Beşiktaş maçından beraberlikle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da yardımcı antrenör Branimir Micovic, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da yardımcı antrenör Branimir Micovic, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Micovic, "Harika bir maç oynandı. Taraftarların keyif aldığını düşünüyorum. Stresli bir durum vardı. Oyuncular üstün bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını aktaran Branimir Micovic, "Beşiktaş'ın hücum kalitesi çok yüksek. İlk yarının sonunda attığımız gol bize öz güven kazandırdı. Başarabileceğimize inandık. Bu enerjiyle ikinci yarıya çıktık ve 10 dakika içinde 2 gol bulduk. Bu kadar çabuk olacağını biz de tahmin etmedik. Skoru 2-0'dan 3-2'ye getirmek futbolcuların üstün bir karakter sergilemiş olduğunu gösteriyor. Oyuncularla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.