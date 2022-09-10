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ESKİŞEHİR - Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - İlhan Palut

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, çok pozisyona giremeseler de üç puandan memnun olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, çok pozisyona giremeseler de üç puandan memnun olduklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ev sahibi konumunda oldukları bir maça kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçın ilk bölümüne iyi başladıklarını ve rakiplerinin ortalara doğru dengeyi sağladığını belirten Palut, şöyle konuştu:

"İkinci yarının başıyla beraber tekrar oyunun kontrolünü elimize aldık. Yine çok net pozisyonlar içermeyen baskıyı kurduk ve sonuç olarak Paz'ın attığı golle öne geçtik. Bazı kontra atak fırsatları dışında kompakt takım savunmasıyla maçı bir şekilde 1-0 bitirdik. Üç puandan son derece memnunum. Bugün en iyi günlerimizden birinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Düşük tempoda oynadık, gol pozisyonuna giremedik. Yarın itibarıyla

Galatasaray maçının hazırlıklarını başlayacağız."

Palut, bir gazetecinin, şimdiye kadar takımın hiç gol yememesi ve mağlubiyet almamasına yönelik sorusuna, "İyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim diye sürekli çalışıyoruz. Lige puanlarla başlamak son derece önemli." cevabını verdi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

İlhan Palut Konyaspor Hatayspor Spor Haberler

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