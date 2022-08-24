Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Bosuil Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Antwerp-Medipol Başakşehir karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te başlayacak. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

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