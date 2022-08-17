Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır

Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile Antwerp arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title