Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Medipol Başakşehir ile Antwerp arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

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