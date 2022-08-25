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Antwerp-Medipol Başakşehir maçından notlar

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Antwerp-Medipol Başakşehir maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadaki ilk 11'ini sahaya sürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadaki ilk 11'ini sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir ve Okaka??????? ilk 11'iyle çıktı. ???????

Turuncu-lacivertli takımda Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yedekler arasında yer aldı.

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldiği Bosuil Stadı tamamen doldu. Mücadeleyi yaklaşık 16 bin futbolsever izledi. İnşaat çalışmaları devam ettiği için stadın bir tribününe güvenlik gerekçesiyle taraftarlar alınmadı ve boş bırakıldı.

Karşılaşmada yaklaşık 800 Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden turuncu-lacivertli takımı destekledi.

Turuncu-lacivertli formaların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını da giyen taraftarlar, ellerindeki Türk bayrakları ve tezahüratlarıyla Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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