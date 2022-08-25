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Antwerp-Medipol Başakşehir

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Antwerp-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: BosuilHakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)Antwerp: Butez, de Laet,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bosuil

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Antwerp: Butez, de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka???????

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Avusturya Spor Haberler

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