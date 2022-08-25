Antwerp-Medipol Başakşehir
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: BosuilHakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)Antwerp: Butez, de Laet,...
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bosuil
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)
Antwerp: Butez, de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka???????