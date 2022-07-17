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Antrenör Wolfgang Sandhowe, İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antrenör Wolfgang Sandhowe, İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti

Bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yapan Alman Wolfgang Sandhowe, ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.

Bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yapan Alman Wolfgang Sandhowe, ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Sakaryaspor ve A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi uzun bir süredir ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Tüfekçi, sosyal medya hesabından antrenör Wolfgang Sandhowe'nin kendisini ziyaret ettiğini açıklayarak, "14 sene top oynadım, 14 senede hocalık yaptım, birçok futbolcuya babalık yaptım. 7 senedir çok ağır hastayım. Bir kez arayıp sormayan hayırsızlar var. Galatasaray'da 35 sene önce antrenörlüğümü yapan Alman Sandhowe bugün ziyaretime geldi. İnsan olmak işte böyle bir şey" diyerek sitemini dile getirdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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