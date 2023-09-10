Vücut geliştirme sporcusu olan antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medyada popüler olan Hafızoğlu, İstanbul'da ölü olarak bulunmuştu. Cenaze törenine yakınları ve aile fertleri katıldı.

Antrenör Aslan Hafızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Vücut geliştirme sporcusu olan antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu İstanbul'un Beykoz ilçesinde konakladığı bir otelde ölü olarak bulunmuştu. Hafızoğlu bugün Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yakınları ve aile fertleri katıldı.

Hafızoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.