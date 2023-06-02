Antrenör Abdülcelil Er Bayram trafik kazasında hayatını kaybetti

Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası için mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüsün, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında antrenör Abdülcelil Er Bayram hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'dan, Balıkesir'de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası için mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüsün, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren Antrenör Abdülcelil Er Bayram (44), Konya'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Aksaray'dan, Balıkesir'de yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bayram'ın cenazesi Konya'nın Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi'ne getirilerek, Osmancık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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