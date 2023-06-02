Antrenör Abdülcelil Er Bayram, kaza öncesinde yer değiştirmiş

Bursa'da Minikler Judo Şampiyonası'na giden sporcuları taşıyan minibüs, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hayatını kaybeden antrenör Abdülcelil Er Bayram'ın, kaza öncesinde meslektaşı ile yer değiştirdiği ve arka koltuktan ön koltuğa geçtiği öğrenildi.

Bursa'da kazada hayatını kaybeden antrenör Abdülcelil Er Bayram'ın (44), kazadan kısa süre önce meslektaşı ile yer değiştirdiği ve arka koltuktan ön koltuğa geçtiği öğrenildi.

Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken, servis minibüsü sürücüsü ile 14 sporcu ve 1 antrenör yaralandı. Kazayı yara alarak atlatan antrenör Muzaffer Uluçam'ın (48) kazadan hemen önce sabah namazını kılıp yola çıkarken, önden arka koltuğa geçerek hayatını kaybeden meslektaşı Abdülcelil Er Bayram ile yer değiştiği öğrenildi. Antrenör Bayram'ın Konya'da toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023