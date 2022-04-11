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Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti

AA - Mehmet Akif Turan - Spor
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Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti

Tunus yelken takımında yer alan milli kadın sporcu Aye Kazkaz, antrenman sırasında teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Tunus yelken takımında yer alan milli kadın sporcu Aye Kazkaz, antrenman sırasında teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, Tunus yelken takımı sporcusu Aye Kazkaz'ın, ablası Sarah Kazkaz ile yaptıkları antrenman sırasında şiddetli rüzgardan dolayı teknelerinin batması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen yıl düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılan 16 yaşındaki milli sporcu, takımın en genç sporcusu unvanını almıştı.

Açıklamada, çiftler yelken yarışmasında ülkesini temsil eden milli sporcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Mehmet Akif Turan - Spor

gençlik, Medya, Tunus, Milli, Spor, Haberler

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