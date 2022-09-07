Çaykur Rizesporlu Hurk: "Gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum"

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Anthony Hurk, rakiplerinin şampiyonluğun güçlü adaylarından olduğunu ve önemli bir Karadeniz derbisi oynayacaklarını söyledi.

Anthony Edsel Johannes van den Hurk, Mehmet Cengiz Tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor maçında gol atmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

İlk galibiyetin her zaman moral olarak önemli olduğuna değinen Hurk, "Özellikle ligde ilk galibiyetimizi kazanmamız takım olarak bizi çok mutlu etti. Tabii ki benim gollerimin de galibiyetimize yaraması sevindirici. Bundan sonra da gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi

Yeni bir çevreye geldiğini ve alışma süreci olacağını kaydeden Hollandalı oyuncu, "Geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardımcı oluyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Buda uyum sürecimi kısaltan bir şey. Hem aileme hem bana herkes yardımcı oluyor. Brende yeni bir takım ve bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Ligde hafta sonu Yılport Samsunspor'u ağırlayacaklarına işaret eden deneyimli golcü, "Samsunspor'u inceliyoruz, arkadaşlarım anlatıyor. Şampiyonluk adaylarından ve iyi oyuncuları var. Ama şu ana kadar iyi gitmiyorlar. Son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar maçı kazanabilmemiz için istekli olmamız lazım. Derbi olduğunun farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ligde kendisine gol hedefi belirlemediğini belirten Hurk, "Benim gol atmam güzel bir şey ama bunun galibiyetle süslenmesi daha değerli. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun." değerlendirmesinde bulundu.