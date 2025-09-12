Antonio Rüdiger Sakatlandı, Real Madrid İki Hafta Saha Dışında Kalacak

Haberler

Real Madrid'de tecrübeli savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in sakatlığı nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Rüdiger'in sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger'in sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusunun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti.

İspanya basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
