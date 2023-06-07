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Anthony Uzodimma ilk golünü kaydetti

Anthony Uzodimma ilk golünü kaydetti

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Uzodimma, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Uzodimma, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımda Anthony Uzodimma, müsabakanın 18. dakikasında kaydettiği gol ile Yukatel Kayserispor forması altında ilk gol sevincini yaşadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de çıktığı 16 müsabakada gol 1 kez gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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