Anthony Nwakaeme'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yer verilen açıklamasında, Anthony Nwakaeme'nin, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını belirtti.

Futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edildiğini aktaran Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibince başlandığını kaydetti.