Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye transferini kariyerindeki "en iyi an" olarak görüyor

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Anthony Musaba, sarı-lacivertlilere transferinin kariyerindeki "en iyi an" olduğunu söyledi.

Musaba, Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde transfere ilişkin görüşlerine paylaştı.

Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu belirten 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Herkes beni çok iyi karşıladı. Bu, kulüp için her şeyimi vermem adına bana ekstra bir motivasyon kattı." ifadelerini kullandı.

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Anthony Musaba, "Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair bir şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Hollandalı oyuncu, "Bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak. Buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ertan Torunoğulları: "Musaba'yı hocamız çok beğeniyor ve istiyordu"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Musaba'nın oyun sisteminde fark yaratacağına ve Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmalarında çok büyük rol oynayacağına inandığını söyledi.

Anthony Musaba'nın kadroya dahil edilmesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Musaba'yı hocamız çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini transfere harcıyor. Adana'daki Samsunspor maçından sonra hız verip, diğer transferlerimizi de yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanı'na ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek."

Devin Özek: "Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Anthony Musaba'nın dinamik, çok hızlı ve müthiş bir çalışma mentalitesine sahip bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Hollandalı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili görüşlerini paylaşan Özek, "Musaba'yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak." değerlendirmesinde bulundu.