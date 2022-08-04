Anthony George Smith, 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi - Haberler

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Anthony George Smith, 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi

Anthony George Smith, 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Anthony George Smith, erkekler 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.

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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Anthony George Smith, erkekler 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen organizasyonda Anthony George Smith, 200 metrede serilerini ikinci sırada tamamladı ve Türkiye rekoru kırarak finalde yarışmaya hak kazandı.

Eski milli atletlerden Teoman Smith'in oğlu Smith, seçmede 20.96 yaparken, yağmur nedeniyle iki saat geciken yarı finalde 100 metrenin şampiyonu Letsile Tebogo'nun ardından ikinci oldu. Milli sporcu, yarı finaldeki 20.83'lük dereceyle kendisine ait Türkiye 20 yaş altı rekorunu da yeniledi.

200 metre finali, Cali'deki Pascual Guerrero Stadı'nda yarın TSİ 02.00'de koşulacak.

400 metre engelli seçmesinde yarışan İsmail Nezir ise yarı finale yükseldi.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Kolombiya Atletizm Türkiye Spor Haberler

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