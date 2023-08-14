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Ante Rebic, Süper Lig'deki ilk maçında forma giydi

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Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kara Kartal'da yeni transfer Hırvat oyuncu Ante Rebic, bu karşılaşmada ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Maça yedek soyunan Rebic, mücadelenin 62. dakikasında Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Ante Rebic Beşiktaş Spor Haberler

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