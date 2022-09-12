Antalyasporlu yüzücüler Golden Cup 2022'de kürsüde

FINA, LEN, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği Golden Cup 2022 Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası 10 Eylül 2022 tarihinde 10 ülkenin katılımı ile Kocaeli'de düzenlendi.

FINA, LEN, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği Golden Cup 2022 Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası 10 Eylül 2022 tarihinde 10 ülkenin katılımı ile Kocaeli'de düzenlendi.

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat derecesi bulunan 60 adet elit sporcunun davet edildiği şampiyonaya ev sahipliği yapan yüzme milli takımının 21 kişilik kadrosunda Antalyasporlu sporcular Atakan Ercan, Arda Demir Hülagü, Durukan Şahan, Emre Sarp Zeytinoğlu ve Talya Erdoğan yer alırken baş antrenör Turgay Demircioğlu da milli takım kafilesindeki antrenörler arasına adını yazdırdı. Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe plajında özel olarak hazırlanan parkurda 10 bin metrede mücadele eden takım sporcularımızdan Durukan Şahan 2. Olarak gümüş madalya alırken hemen ardından bitiş çizgisini gören takım arkadaşı Talya Erdoğan ise kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazandı. - ANTALYA