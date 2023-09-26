Antalyasporlu yüzücüler, Denizli'de madalyaya koştu

Denizli'de düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Bölgesel Triatlon Ligi takviminde yer alan 5. bölge final yüzme ve koşu etaplarının bulunduğu Aquatlon Yarışları'nda 4 sporcu ile mücadele eden Antalyaspor Yüzme Takımı, bir birincilik ve bir de üçüncülük elde etti.

Denizli'de düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Bölgesel Triatlon Ligi takviminde yer alan 5. bölge final yüzme ve koşu etaplarının bulunduğu Aquatlon Yarışları'nda 4 sporcu ile mücadele eden Antalyaspor Yüzme Takımı, bir birincilik ve bir de üçüncülük elde etti.

Pamukkale Üniversitesi'nin Kınıklı Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyon Denizli Valiliği, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Tiratlon Federasyonu himayelerinde gerçekleşti.

Önce 200 metre yüzme ve ardından 1000 metrelik koşu mesafelerinin tamamlandığı zorlu yarışların 11-12 yaş grubunda ter döken kırmızı beyazlı sporculardan 11 yaşındaki Çağatay Dinçer, 00: 07: 09'luk derecesi ile birinci olarak kulübünü gururlandırdı. Aynı kategoride yarışan Sarp Varışlı 00: 07: 36'lık süresi ile üçüncü, Ali Tuğra Ocak ise 00: 07: 47'lik süresi ile beşinci sırayı aldı.

Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve ev sahibi Denizli'den pek çok sporcunun katıldığı yarışta mücadele eden bir diğer yüzücü Arda Dağlar ise kendi en iyi derecesini geliştirerek yarışı tamamlama başarısı gösterdi ve potansiyelini ortaya koymuş oldu. - ANTALYA