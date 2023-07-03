Antalyasporlu Yüzücü Emre Sarp Zeytinoğlu Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Antalyasporlu yüzücü Emre Sarp Zeytinoğlu, Uluslararası Bulgaristan Yüzme Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Yıldızlar Alternatif Yüzme Milli Takımı kadrosunda yer alan Zeytinoğlu, Sofya'da düzenlenen şampiyonada 1500 metrede altın, 800 metrede gümüş madalya elde etti.

Uluslararası Bulgaristan Yüzme Şampiyonası'na katılan Antalyasporlu yüzücü Emre Sarp Zeytinoğlu, altın ve gümüş madalya elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yıldızlar Alternatif Yüzme Milli Takımı kadrosunda bulunan sporcu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada mücadele etti.

Genç yüzücü şampiyonada, açık yaş kategorisi 1500 metre mesafede altın madalya, 800 metrede gümüş madalya kazandı.