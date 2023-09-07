Antalyasporlu Turgay Germen Kocaeli'de Dağ Bisikleti Kupası'nda birinci oldu

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları'nda Antalyasporlu Turgay Germen birinciliği elde etti.

Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlendi. Yarışlara katılan Antalyaspor'un başarılı sporcusu Turgay Germen tüm rakiplerini geride bırakarak Körfez'den birincilik kupası ile ayrıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 36 kulüpten toplam 152 sporcunun Kocaeli Kent Ormanı'nda pedal çevirdiği yarışlar, yağmurun da etkisi ile son derece zorlu ve seyir zevki yüksek bir şekilde ilerledi. Yüksek çaba ile birlikte yoğun bir dikkat isteyen tırmanış ve iniş etaplarının bulunduğu yarışları kendi kategorisinde en ön sırada tamamlayan Germen, aynı zamana genel kategori üçüncüsü olarak gelecek hafta Karabük'te yapılacak Türkiye MTB Maraton Şampiyonası büyük bir motivasyon kazanmış oldu. - ANTALYA