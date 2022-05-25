Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda - Haberler

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Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda

Antalyaspor Hentbol Takımının en genç sporcusu Sarp Arda Hocaoğlu, U16 Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 1-3 Haziran tarihleri arasında Ankara'da toplanacak hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

Antalyaspor Hentbol Takımının en genç sporcusu Sarp Arda Hocaoğlu, U16 Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 1-3 Haziran tarihleri arasında Ankara'da toplanacak hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan ve şans bulduğu süre içerisinde gol atma başarısı da gösteren Sarp Arda, aynı zamanda alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans ile milli takım kurmaylarının da dikkatini çekti.

2006 doğumlu sporcu aldığı milli takım daveti ile Antalyaspor'un her branşta yetiştirici kulüp özelliğinin de sembolü oldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor, Hentbol, Ankara, Milli, Spor, Haberler

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