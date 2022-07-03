Antalyasporlu Harun Alpsoy, Bodrumspor'a transfer oldu Antalyaspor Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un Bodrumspor'a transferini duyurdu. Antalyaspor Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un Bodrumspor'a transferini duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Harun Alpsoy, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmuştur. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Antalyaspor formasıyla 51 maça çıkan Harun Alpsoy, bu mücadelelerde 4'ü Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig'de olmak üzere 6 gol kaydetti. AA / Oktay Özden - Spor Antalyaspor Spor Haberler

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