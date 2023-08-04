Antalyasporlu Haji Wright, Coventry City'e transfer oldu

Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, İngiltere Championship takımlarından Coventry City'ye transfer oldu. Wright, 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Antalyaspor kulübü bu transferden yüzde 20 pay alacak.

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'e transfer oldu.

Antalyaspor'da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı. Antalyaspor'un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.