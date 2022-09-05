Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü

Spor Haberleri

Antalyasporlu genç kulaçtan, Dünya üçüncülüğü

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesiyle, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın başarılı sporcusu Sevim Eylül Süpürgeci, Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesiyle, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Türkiye Yüzme Milli Takımı kafilesi içerisinde Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan Sevim Eylül Süpürgeci de yer aldı.

Süpürgeci, 800 metre serbest yarışında elde ettiği 9: 05.78'lik derecesiyle Dünya 8.'si olurken 4x200 metre serbest bayrak yarışında takım arkadaşları ile birlikte elde ettiği 8: 20.75'lik dereceyle 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 1500 metre serbest finalinde de kulaç atan genç sporcu takım arkadaşı Merve Tuncel'in şampiyon olduğu yarışı 11. sırada tamamlarken, bir diğer bayrak yarışı olan 4x100 metre serbest bayrak eleme yarışında 9. olarak organizasyondan uluslararası çapta bir bronz madalya ve önemli tecrübeler ile ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Türkiye Eylül Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title