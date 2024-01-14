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Antalyasporlu Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı

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Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan maçta attığı gol sonrası bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Jehezkel'in ülkenin milli değerlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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