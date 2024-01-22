Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşti

Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi Beşiktaş oldu.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşti. Bu turda tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç, 6, 7, 8 Şubat 2024 tarihlerinden birinde Corendon Airlines Park'ta yapılacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, önceki turlarda; Yeni Orduspor'u 3-0, Kepez Belediyespor'u 6-1, son olarak Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmıştı. - ANTALYA