Antalyaspor yenilmezlikte Avrupa'da ilk 3'te - Haberler

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, ligde 37 hafta sonunda 58 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de takımı 15 maçlık yenilmezlik serisine sahip Nuri Şahin, yıllarca beraber çalıştığı ve 'İdolüm' diye bahsettiği Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop'u takip ediyor. 54 yaşındaki Alman teknik direktörün takımı Liverpool'un İngiltere Premier Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.