Antalyaspor yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor - Haberler

SPOR Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor, ligin 37'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 23'üncü randevusuna çıkacak. Kırmızı beyazlı ekip İstanbul temsilcisine karşı puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile birlikte bu sezon 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 37'nci haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisi mücadelenin hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'a uçacak. Kırmızı beyazlı ekipte 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak.