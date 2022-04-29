Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

TRABZON (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda yarın lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 51 puanla 8'inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, bugün futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzon'a uçacak. Takım, yenilmezlik serisini 13 maça çıkarmayı hedefliyor.

Yarın Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.