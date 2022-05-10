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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de eşlik etti. Kırmızı-beyazlılar, 14 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1, Hatayspor'u 4-1, Alanyaspor'u 3-1 ve Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, 15 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Antalya, Spor, Haberler

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