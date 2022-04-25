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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran bir çıkış yakalayan Antalyaspor, 34. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar adına beraberlik golünü son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 51 yaptı ve ligde 8. sıradaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlılar, son 12 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ile de 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1, Hatayspor'u 4-1 ve Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu 11 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 6 gol gördü ve 28 puan topladı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Haberler

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